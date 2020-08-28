Суд Октябрьского района Минска отправил на доработку в РУВД дела в отношении четверых журналистов

Административные дела в отношении журналистов «Белсата» Екатерины Андреевой и Максима Горченка, фотографа «Вот Так ТВ» Александра Васюковича и оператора «Настоящего времени» Андрея Ярошевича отправлены на доработку в РУВД Октябрьского района Минска.

Такое решение принято 28 августа в ходе заседаний в суде этого же района, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Названные представители СМИ и еще несколько десятков их коллег были задержаны при исполнении профессиональных обязанностей вечером 27 августа в Минске сотрудниками ОМОН и доставлены в РУВД Октябрьского района.

Андреева, Васюкович, Горченок и Ярошевич, как и некоторые другие из числа задержанных, отказались разблокировать свои смартфоны и передать их для проверки силовиками. В отношении указанных четверых представителей СМИ были составлены протоколы за участие в несанкционированном мероприятии. В дополнение им вменяли выкрикивание лозунга «Жыве Беларусь!» на акции протеста.

Ночь журналисты провели в Октябрьском РУВД. Разбирательства их дел в суде проходили по видеосвязи. Рассмотрев представленные милицией материалы, судьи приняли решение отправить дела в отношении журналистов обратно в РУВД на доработку. Задержанных отпустили.

Всего накануне вечером в Минске были задержаны 50 журналистов, в том числе сотрудники БелаПАН/Naviny.by Павел Добровольский, Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Захар Щербаков. Татьяна также отказалась передать милиции свой телефон для проверки. Силовики начали угрожать ей доставкой в центр изоляции правонарушителей. У журналистки поднялось давление, и ей вызвали «скорую».

Всех остальных журналистов после проверки документов отпустили.

В числе задержанных был и шведский журналист Пол Хансен. К Октябрьскому РУВД, где находились задержанные журналисты, приехала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. Пол Хансен сегодня должен покинуть Беларусь. Ему запрещен въезд в страну на пять лет.

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