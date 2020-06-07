Канопацкая о «менеджере "Газпрома"» в качестве президента Беларуси: «Педофил не может быть воспитателем в детском саду»

Потенциальный кандидат в президенты, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая нелицеприятно ответила на вопрос о коллеге по избирательной кампании Викторе Бабарико.

Она заявила во время интервью в программе «Выбары. ProContra» на телеканале «Белсат», что «менеджер «Газпрома» не может быть президентом нашей страны». «Это равнозначно тому, что педофил не может быть воспитателем в детском саду», — добавила Канопацкая.

Претендент подчеркнула, что «независимость Беларуси не продается ни за какие деньги». По ее словам, именно о такой продаже Бабарико говорит в своих интервью: «Я просто цитирую его слова».