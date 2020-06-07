Канопацкая о «менеджере "Газпрома"» в качестве президента Беларуси: «Педофил не может быть воспитателем в детском саду»
Потенциальный кандидат в президенты, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая нелицеприятно ответила на вопрос о коллеге по избирательной кампании Викторе Бабарико.
Она
Претендент подчеркнула, что «независимость Беларуси не продается ни за какие деньги». По ее словам, именно о такой продаже Бабарико говорит в своих интервью: «Я просто цитирую его слова».
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