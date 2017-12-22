Шейман направил в Киев документы для покупки украинской «дочки» российского «Сбербанка»

Национальный банк Украины получил от белорусского «Паритетбанка» пакет документов на приобретение украинского дочернего банка «Сбербанка» России.

Управление делами президента Беларуси, которое возглавляет давний соратник Александра Лукашенко, направило пакет документов для согласования приобретения через АО «Паритетбанк» опосредованного существенного участия в ПАО «Сбербанк» в размере 100% его уставного капитала», — цитирует Нацбанк Украины агентство РБК.

Сейчас заявка находится на рассмотрении. В украинском Нацбанке отметили, что рассмотрение пакета документов может занять три месяца с даты их получения.

Основанный в декабре 2007 года украинский «Сбербанк» — на 100% дочерняя компания российского «Сбербанка». Украина в марте этого года ввела санкции в отношении «дочек» пяти российских банков сроком на год. Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. «Сбербанк» попал в это число и не раз подвергался атакам со стороны местных активистов.

«Сбербанк» России в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский «Сбербанк», является Саид Гуцериев — сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Однако Нацбанк Украины в конце июля отказался согласовать сделку, мотивировав отказ недостаточностью представленных документов.

В конце июня белорусский IT-предприниматель Виктор Прокопеня сообщил, что собирается выкупить у государства «Паритетбанк», чтобы впоследствии тот смог купить украинские активы «Сбербанка». 18 июля указом президента покупка за 50 млн долларов была одобрена.

Однако 3 августа стало известно об отзыве заявки белорусского бизнесмена из Нацбанка Украины. «Мы приняли решение отозвать из Национального банка Украины заявку на покупку украинского ПАО «Сбербанк» для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем. После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени», — цитировала Прокопеню пресс-служба его компании VP Capital.

«Паритетбанк» — 15-й банк Беларуси по величине активов. Основан 15 мая 1991 года. Имеет около 25 отделений по стране. По итогам первого квартала 2017 года активы банка составляли более 350 млн рублей, обязательства — более 250 млн рублей, собственный капитал банка — почти 100 млн рублей. 99,83% акций банка принадлежат белорусскому государству в лице Управления делами президента.

ПАО «Сбербанк» — шестой по величине банк Украины с активами около 2,2 млрд долларов и сетью более чем из 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 млн клиентов, пишет БелаПАН.