У БХД появился новый сопредседатель

Съезд оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», который проходил 23 декабря в Минске, избрал четырех сопредседателей организации.

Ранее оргкомитет партии возглавляли три сопредседателя — Георгий Дмитрук, Виталий Рымашевский и Павел Северинец.

Съезд решил расширить количество сопредседателей на еще одного человека — им стала Ольга Ковалькова, пишет БелаПАН.

«Не важно, когда мы придем к власти. Но уже сейчас мы хотим и должны делать все, чтобы власти учитывали наши мнения при принятии решений», — сказала Ковалькова, выступая на съезде.

Она намерена продолжать работать над разработкой законопроектов, касающихся проблематики различных кампаний, которые проводит организация.

«Открытость и профессионализм — два принципа, на которых должна основываться наша деятельность. Мы должны быть партией большинства. Каждый, кто к нам обращается, должен почувствовать нашу поддержку. Мы не должны быть далеки от реальности, за нашими высказываниями должны стоять конкретные дела», — заявила Ковалькова.

Она также считает, что «не достаточно только критиковать власть». «Нужно иметь профессиональное мнение по решению различных проблем», — подчеркнула Ковалькова.

В съезде БХД принимали участие 110 человек. Делегаты приняли решение в седьмой раз подать документы на официальную регистрацию в Министерство юстиции.

Сопредседатель БХД Павел Северинец ранее заявлял БелаПАН, что шансы у организации на официальную регистрацию небольшие: «Но надо бить в одну точку. Рано или поздно мы будем зарегистрированы. Кроме того, проведение съезда для нас является еще и работой с людьми».



Ранее БХД шесть раз безуспешно пробовала зарегистрироваться в Минюсте в качестве политической партии. Учредительные съезды прошли в 2009 году, дважды — в 2010-м, один раз — в 2011-м и дважды — в 2015-м.