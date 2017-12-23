БНТУ набирает студентов на специализацию «Криптовалюты и деривативы»

В Белорусской национальном техническом университете объявлен набор на обучение по специализации «Криптовалюты и деривативы», которое будет проходить в рамках переподготовки на базе высшего образования.

Фото pixabay.com

В частности, как сообщается, обучение будет проходить по четырем направлениям: операции с криптовалютами, операции с фьючерсами криптовалют, использование технологии блокчейн, ICO — как альтернатива IPO.

Закончившим курс будет присвоена квалификация «Специалист-аналитик рынка ценных бумаг».

Кроме лиц с высшим образованием на курс могут поступить и студенты старших курсов.

Сообщается, что срок обучения составит 1 год 8 месяцев. Форма обучения: заочная, заочно-дистанционная.