БНТУ набирает студентов на специализацию «Криптовалюты и деривативы»

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В Белорусской национальном техническом университете объявлен набор на обучение по специализации «Криптовалюты и деривативы», которое будет проходить в рамках переподготовки на базе высшего образования.

БНТУ набирает студентов на специализацию «Криптовалюты и деривативы»

Фото pixabay.com

В частности, как сообщается, обучение будет проходить по четырем направлениям: операции с криптовалютами, операции с фьючерсами криптовалют, использование технологии блокчейн, ICO — как альтернатива IPO.


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Закончившим курс будет присвоена квалификация «Специалист-аналитик рынка ценных бумаг».

Кроме лиц с высшим образованием на курс могут поступить и студенты старших курсов.

Сообщается, что срок обучения составит 1 год 8 месяцев. Форма обучения: заочная, заочно-дистанционная.

 


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Тэги: БНТУ переподготовка кадров криптовалюта

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