Команда президента разгромила гродненчан: Лукашенко шайб не забросил

Сегодня на «Чижовке-Арене» прошел очередной матч в рамках XI Республиканских соревнований по хоккею среди любителей.

Команда главы государства разгромила соперников из Гродненской области — 11:6.

Как сообщается, несмотря на обилие заброшенных шайб, Александр Лукашенко ворота соперника не поражал — на его счету лишь одна голевая передача.

Это четвертая виктория сборной президента.

Ранее она взяла верх над оппонентами из Минской (10:5), Витебской (6:0) и Гомельской областей (3:2).