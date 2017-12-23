Команда президента разгромила гродненчан: Лукашенко шайб не забросил

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Сегодня на «Чижовке-Арене» прошел очередной матч в рамках XI Республиканских соревнований по хоккею среди любителей.

Команда президента разгромила гродненчан: Лукашенко шайб не забросил

Команда главы государства разгромила соперников из Гродненской области — 11:6.

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Как сообщается, несмотря на обилие заброшенных шайб, Александр Лукашенко ворота соперника не поражал — на его счету лишь одна голевая передача.

Это четвертая виктория сборной президента.

Ранее она взяла верх над оппонентами из Минской (10:5), Витебской (6:0) и Гомельской областей (3:2).


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Тэги: хоккей команда Лукашенко команда президента Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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