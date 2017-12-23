Резиденция Санта-Клауса с эльфами и оленем откроется в Минске

24 декабря в ТРЦ Galleria Minsk откроется временная резиденция Санта-Клауса с эльфами и живым оленем. Сказочный персонаж будет бесплатно вручать заранее подготовленные родителями подарки, общаться с детьми и раздавать конфеты.

Резиденция Санта-Клауса расположится на первом этаже торгового центра. Принимать гостей сказочный персонаж будет в кресле рядом с богато украшенной елью. Волшебника в первый день будут сопровождать шесть рождественских эльфов, а на улице дожидаться «летающие» сани, запряженные северным оленем.

Каждый ребенок сможет передать письмо с пожеланиями лично в руки Санта-Клаусу или положить в специальный почтовый ящик. Рядом будут лежать праздничные открытки, которые можно заполнить и бросить в волшебную коробку, либо же оставить себе на память.

Санта-Клаус торжественно приедет в ТРЦ Galleria Minsk 24 декабря в 14:00. Принимать гостей волшебник будет бесплатно до самого Нового года: в будние дни — с 17:00 до 20:00, а в выходные — с 14:00 до 18:00 (31 декабря — с 12:00 до 16:00).