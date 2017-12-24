Загоревшийся чайник едва не стал причиной гибели жителя Лунинца

В ночь на 24 декабря в Лунинце спасатели выезжали на пожар в кирпичном жилом доме по улице Комсомольской.

По информации пресс-службы Брестского областного управления МЧС, пострадал 38-летний мужчина, сожитель хозяйки дома — с диагнозом «отравление продуктами горения» его поместили в местную больницу.

Огонь уничтожил мебель, имущество и внутреннюю отделку кухни, не подлежит восстановлению и электрический чайник, короткое замыкание которого, очевидно, и стало источником возгорания.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ngs24.ru