Главная рождественская песня в мире оказалась не рождественской (видео)

Все тайное когда-нибудь становится явным. Британские СМИ сообщили, что всемирно известная песня Jingle Bells, которую ранее принято было считать чуть ли не новогодним гимном, на самом деле была написана для другого праздника.

Все дело в том, что Jingle Bells была написана в 1857 году Лордом Пьерпонтом. Впрочем, на момент создания она носила другое название, а именно – One Horse Open Sleigh и рассказывала о таком празднике, как День благодарения, пишет The Mirror.

Как предполагают исследователи, в рождественскую эта композиция скорее всего превратилась из-за многочисленных упоминаний зимних забав и саней.

Jingle Bells получила популярность в 40-е годы ХХ века в исполнении Бинга Кросби. Согласно информации, опубликованной на портале History.com, Jingle Bells была первой песней, которая прозвучала из космоса в 1965 году.