Фотофакт. Активистки Femen оголили грудь перед мессой в Ватикане

Очередную акцию провела скандально известная украинская организация Femen — активистки движения оголили свои прелести на фоне яслей на площади Святого Петра в Ватикане.

Как сообщили в пресс-службе организации, протест был посвящен жертвам насилия, многие из которых не могли рассказать об этом открыто.

Кроме этого, Femen выступила против церковных запретов, в частности на аборты.

Также активистки потребовали расследовать случаи секснасилия среди представителей католического духовенства.