Фотофакт. Активистки Femen оголили грудь перед мессой в Ватикане

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Очередную акцию провела скандально известная украинская организация Femen — активистки движения оголили свои прелести на фоне яслей на площади Святого Петра в Ватикане.

 

 

 

 

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Как сообщили в пресс-службе организации, протест был посвящен жертвам насилия, многие из которых не могли рассказать об этом открыто.

Кроме этого, Femen выступила против церковных запретов, в частности на аборты.

Также активистки потребовали расследовать случаи секснасилия среди представителей католического духовенства.


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Тэги: FEMEN Ватикан Рождество акция протеста

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