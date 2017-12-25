Фотофакт. Главную елку Давид-Городка украсили… детскими тапками и ведерками

Жители Давид-Городка оскорблены украшениями, которые появились на главной елке поселка.

«Ребята, посмотрите, пожалуйста, на городскую елку в Давид-Городке! Где-нибудь ещё украшают ёлки детскими граблями, вёдрами, тапками и прочей ерундой? У кого-нибудь ещё стоит такое позорище на площади?» — написали читатели «Медиа-Полесья».

Напомним, ранее сообщалось, что в Калинковичах и Октябрьском главные елки этих районных центров не устояли под порывами сильного ветра и упали на землю.