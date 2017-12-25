Согласована дата обмена пленными на Донбассе: патриарх Кирилл предложил не останавливаться на достигнутом

Сегодня стало известно, что обмен должен пройти в среду, 27 декабря. Ожидается, что Украина освободит 306 человек, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР — 74.

По словам главы Русской православной церкви, сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными. Об этом он заявил во время миротворческой встречи с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, пишет ТАСС.

Глава РПЦ отметил, что в списки не вошли все, кто находится в плену, а поэтому призвал стороны продолжить диалог.

Во время одной из последних встреч в рамках трехсторонней контактной группы в Минске специальный представитель действующего главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта на юго-востоке Украины пока не определили дату предновогоднего обмена пленными: «Стороны еще не определили дату обмена, однако обязались совершить его до новогодних и рождественских праздников».