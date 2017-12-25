Потупчик: целесообразность заставит прибалтов покупать электроэнергию БелАЭС

По мнению министра энергетики Владимира Потупчика, в вопросе экспорта электроэнергии, которую будет вырабатывать Белорусская АЭС, «больше политики, чем экономической целесообразности».

Как заявил он в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь-1», литовцы постоянно критикуют белорусскую сторону за строительство Островецкой атомной станции, пишет БелаПАН. «Так вот я вам хочу сказать, что литовцы до сегодняшнего дня покупают нашу электроэнергию. Вот вчера мы им поставили шесть миллионов киловатт-часов электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи. Об этом никто не говорит, но мы это делаем. Это выгодно нам с экономической точки зрения, выгодно литовцам на сегодняшний день», — сказал Потупчик.

Однако, отметил он, пока политика преобладает над здравым смыслом. «Я думаю, что все успокоится и после того, как мы введем атомную станцию, экономическая целесообразность заставит в том числе и наших прибалтийских соседей, друзей покупать электроэнергию по рыночным ценам».

Министр считает, что сегодня белорусская электроэнергия абсолютно конкурентоспособна, и мы Минск рассчитывает на то, что этот канал поставки электроэнергии будет работать.

«Мы рассчитываем на активизацию нашей работы с польской стороной, мы готовы работать с Украиной. Модернизированная белорусская энергетика в состоянии будет поставлять на общий электроэнергетический рынок электроэнергию после того, как мы создадим общий рынок газа и создадим равные условия. Наша электроэнергия намного конкурентоспособнее и российской, и казахской, и всех остальных участников Евразийского экономического союза», — считает министр.