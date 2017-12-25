Лебедько: Лукашенко скорее пожертвует годом полномочий Палаты представителей, чем своим

Люди перестали верить власти и ее проектам, заявил БелаПАН председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

В связи с этим, считает он, Александр Лукашенко скорее пойдет на досрочное проведение парламентских, а не президентских выборов.

Очередные выборы президента должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, выборы в Палату представителей — не позднее 10 сентября того же года. Власти уже заявляли, что одна из кампаний может пройти досрочно в 2019 году.

«Думаю, Лукашенко скорее пожертвует годом полномочий Палаты представителей, чем своим, — сказал Лебедько. — Разве что конъюнктура изменится, и появятся новые деньги, чтобы покупать голоса избирателей».

По мнению политика, Лукашенко «выигрывал последние выборы, «покупая» голоса избирателей, сейчас же у него остался одни ресурс — фальсификации».

Также Лебедько считает, что власти вряд ли в ближайшее время станут проводить референдум, который мог бы увеличить срок полномочий президента.

С предложением провести в 2018 году одновременно с местными выборами референдум по изменению Конституции выступила год назад Либерально-демократическая партия. В частности, в ЛДП предлагали перейти на выборы депутатов всех уровней по пропорционально-мажоритарной системе, увеличить срок полномочий членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей Национального собрания и депутатов местных советов с четырех до пяти лет, а срок полномочий президента — с пяти до семи лет.

«Не думаю, что проведение референдума в ближайшее время станет в повестке дня. Референдум — это не то, что сегодня может объединить людей, за этой идеей не тянется позитив», — заявил Лебедько.