Аналитики Morgan Stanley допустили падение курса биткоина до нуля

Курс биткоина может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства. Об этом говорится в аналитической записке, которую специалисты инвестбанка Morgan Stanley во главе с аналитиком Джеймсом Фосеттом разослали своим клиентам, сообщило 25 декабря издание Business Insider.

По данным финучреждения, из 500 крупнейших мировых онлайн-ритейлеров в качестве расчетного средства биткоин сейчас принимают только три игрока.

При этом ежедневный объем торгов биткоина составляет около 3 млрд долларов, в то время как средний объем на глобальном валютном рынке равен примерно 5,4 трлн.

Суточный объем транзакций биткоина – 300 млн, а на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на 17 млрд.

Все эти факторы, пишут аналитики, свидетельствуют об угрозе обесценивания биткоина.

Bitcoin – электронная криптовалюта, используемая для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны ее принимать. Она была создана в 2008 году анонимным математиком или группой математиков. Курс биткоина по состоянию на 26 декабря, согласно данным специализированного портала Coinmarketcap, составляет 14 тыс. долларов, хотя 17 декабря он достигал рекордной отметки в 19 783 доллара.