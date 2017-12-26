На католическое Рождество в Беларуси был побит температурный рекорд 37-летней давности

Температурный рекорд дня 37-летней давности был побит в Беларуси 25 декабря.

В Бресте воздух прогрелся до 9,1 градуса тепла, что на 0,9 градуса больше прежнего максимума, зафиксированного в этом же областном центре 25 декабря 1980 года. Столько же — 9,1 градуса — зафиксировано и в Пинске (Брестская область). Здесь прежний рекорд дня составлял 7,2 градуса тепла (в 2014 году), передает БелаПАН.

В остальных областных центрах и Минске максимумы остались прежними, а в целом температурная картина дня оказалась контрастной: от 7 до 9 градусов выше нуля на западе до 0 — плюс 2 градусов на востоке. Холоднее всего было в Езерище (Витебская область) — 0,3 градуса мороза.

(Использованы оперативная карта ресурса meteoinfo.by и архив метеонаблюдений на pogoda.by.)