В Минске в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 5 утра

Общественный транспорт в Минске в новогоднюю ночь будет работать до 5 утра, 30-31 декабря на отдельных маршрутах увеличивается количество подвижного состава, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Так, в связи с проведением праздничных мероприятий и прогнозируемым ростом пассажиропотока 30 и 31 декабря в период с 10.00 до 19.00 больше выйдет автобусов на маршруты №9Д, 22, 24, 26, 29, 42, 43Д, 54, 59, 69, 73, 74С, 78, 85С, 90, 95, 99, 102, 104, 112С, 113С, 121; троллейбусов — на маршруты №2, 6, 9, 20, 22, 25, 27, 29, 33, 53, 60; трамваев — на маршруты №4, 6.

В новогоднюю ночь до 5:00 организована работа следующих автобусных маршрутов: №1 «ДС Веснянка - Вокзал» (интервал 10 минут); №22 «ДС Ангарская-4 - ДС Чижовка» (интервал 20 минут); №26 «ДС Восточная - Павлины Меделки» (интервал 30 минут); №42 «ДС Сухарево-5 - Люцинская» (интервал 16 минут); №43Д «Ст.м. Тракторный завод - Степянка» (интервал - 20 минут); №44 «ДС Карастояновой - ст. Ждановичи» (интервал 33 минуты); №54 «ДС Запад-3 - ст.м. Спортивная» (интервал 20 минут); №69 «Вокзал - Масюковщина (автостоянка)» (интервал - 20 минут); №72 «ДС Шабаны - ст.м. Могилевская» (интервал 16 минут); №73 «ДС Серова - Лебяжий» (интервал 20 минут); №74С «ДС Малиновка-4 - Городской Вал» (интервал 20 минут); №90 «АС Юго-Западная - Семеняко» (интервал 20 минут); №95 «ДС Калиновского - Степянка» (интервал 20 минут); №100 «ДС Славинского - Аэропорт Минск-1» (интервал 12 минут); №105 «ДС Карастояновой - Зацень» (интервал 60 минут); №112С «АС Автозаводская - Сокол» (интервал 37 минут); №113А «ДС Уручье-4 - Областная больница» (интервал 20 минут); №132 «ДС Малиновка-4 - Щомыслица» (интервал 60 минут); №135 «Новая Боровая - ст.м. Уручье» (интервал 30 минут); №147 «ДС Малиновка-4 - Брилевичи» (интервал 15 минут); №149 «ДС Запад-3 - ст.м. Кунцевщина - Люцинская» (интервал 20 минут); №153Д «Танковая - ст.м. Уручье» (интервал 16 минут); №159 «ДС Запад-3 - Каменная горка-5» (интервал 15 минут); №162 «ДС Карбышева - Цна» (интервал 60 минут); №921 «ДС Зеленый Луг-6 - ст.м. Восток» (интервал 15 минут); №946 «Воронянского - ст.м. Немига - пл. Бангалор» (интервал 15 минут в период с 22.00 31 декабря до 2:30 1 января).

Троллейбусные маршруты будут ходить: №3 «ДС Ангарская-4 - Вокзал» с интервалом 18 минут; №6 «ДС Лошица-2 - Вокзал» с интервалом 15 минут; №20 «ДС Серебрянка - Вокзал» с интервалом 16 минут; №27 «ДС Курасовщина - ДС Дружная» с интервалом 15 минут; №29 «ДС Калиновского - пл. Мясникова» с интервалом 16 минут; №48 «ДС Кунцевщина - Лобанка» с интервалом 16 минут; №53 «ДС Малиновка-4 - ДС Зеленый луг-7» с интервалом 16 минут; №57 «ДС Сухарево-5 - Городской Вал» с интервалом 17 минут; №62 «ДС Уручье-2 - ДС Уручье-4» с интервалом 15 минут; №92 «ДС Карастояновой - ДС Чижовка-6» с интервалом 16 минут.

Интервал движения трамвайного маршрута №4 «ДС Озеро - пл. Мясникова» составит 20 минут, №6 «ДС Серебрянка - ДС Зеленый Луг» - 10 минут. Также запланирована работа пригородных маршрутов №1054н-ТК «Дворец спорта - Вокзал - Гатово» (интервал 45 минут, с 1.00 до 5.00); №1131н-ТК «Дворец спорта - Атолино» (интервал 90 минут с 2.00 до 5.00); № 1543-СК «ст.м. Уручье - ж/д ст. Колодищи» (интервал 30 минут с 1.00 до 5.00).

Дополнительно будет задействован резервный подвижной состав наземного транспорта и метрополитена для перевозок пассажиров после окончания праздничного новогоднего фейерверка в 1.45 и окончания праздничных мероприятий в 4.00. Работа Минского метрополитена организована до 4.00 (станции «Немига», «Купаловская», «Октябрьская», «Фрунзенская» закроются для пассажиров в 4.15). Интервал движения поездов по 1-й и 2-й линии метрополитена в период с 20.00 31 декабря до 4:00 1 января составит 6 минут. Метро начнет работать 1 января в 5:30.