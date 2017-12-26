В Солигорске посетительницу кафе госпитализировали после номера шоу-программы с жидким азотом

В Солигорске в одном из кафе города посетительнице потребовалась госпитализация после номера шоу-программы, в котором использовался жидкий азот.

По предварительным данным, вечером 23 декабря в одном из солигорских кафе после номера шоу-программы, в котором использовался жидкий азот, посетительнице стало плохо. Женщина была доставлена в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии с признаками термического ожога. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Следствием проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и иные вещественные доказательства, которые направлены для проведения экспертных исследований, в том числе на предмет установления опасных веществ.

Основываясь на данных, полученных в ходе доследственной проверки, Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.338 УК (оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

В рамках расследования выясняются фактические обстоятельства и причины произошедшего, проводятся допросы свидетелей, работников, должностных лиц заведения. Следствием изъята вся необходимая документация, регламентирующая технику безопасности по оказанию данного вида деятельности, сообщает Следственный комитет.