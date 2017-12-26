Более половины белорусов считает, что цены в 2017 году выросли «очень сильно»

51,8% населения Беларуси считает, что в 2017 году цены выросли «очень сильно». Такие данные приведены в первом опубликованном Национальным банком анализе инфляционных ожиданий, который подготовлен на основе проведенного в ноябре 2017 года социологического опроса. В нем приняли участие 1.000 респондентов (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет).

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства по заказу и на основе разработанной Национальным банком анкеты, включающей три блока вопросов: цены, покупки, сбережения, пишет БелаПАН.

Обобщенные количественные показатели ощущаемой и ожидаемой инфляции приведены на основе оценки Нацбанка.

34,8% опрошенных отметили, что в 2017 году цены «выросли умеренно», 11,2% — незначительно. Ощущаемый уровень инфляции составил 12,9% (официальный за январь—ноябрь — 4,4%).

60,8% населения ожидает, что цены «будут расти так же интенсивно», 19,5% — «медленнее, чем сейчас», 16,3% — «быстрее, чем сейчас». Ожидаемый уровень инфляции составил 11,9%.

При оценке благоприятности времени для крупных покупок 70,3% назвали его плохим, 62,3% считают его плохим и для покупок в кредит.

У 47,3% опрошенных за последние три месяца крупных покупок не было вовсе, 13,2% купили компьютер, планшет, смартфон; 13% — отдали крупные средства на лечение, по 7,7% — на покупку или ремонт автомобиля; отдых, поездки, в том числе за границу, покупку жилья. 5,6% потратили средства на образование, 6,4% отметили иные приобретения.

Плохим время для сбережений посчитало 74,4% опрошенных, такой же процент предпочитают для сбережений иностранную валюту. Среди форм сбережений лидируют наличные средства (41,3%), далее следуют депозиты (вклады) в банке (29,6%), недвижимость (16,3%), золото, драгоценности, страхование (5%), ценные бумаги — 2,5%. Другое отметили 5,2%.