Ермошина заявляет о беспрецедентных демократических мерах по обеспечению работы инициативных групп

Местные исполнительные органы власти приняли «широкие и беспрецедентные демократические меры» по обеспечению работы инициативных групп, собирающих подписи в поддержку выдвижения кандидатов в местные советы. Об этом заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в видеообращении к избирателям, размещенном 26 декабря на сайте ЦИК.

«Сбор подписей осуществляется в максимально демократических и свободных условиях. В Минске даже разрешено собирать подписи в подземных переходах в связи со сложными погодными условиями», — сказала она.

Ермошина сообщила, что было зарегистрировано более 17,5 тыс. инициативных групп, заявки на их регистрацию были удовлетворены на 99,9%. Только 16 гражданам отказано в регистрации их инициативных групп, еще шесть забрали заявления добровольно, пишет БелаПАН.

Наибольшее количество инициативных групп, сообщила глава ЦИК, зарегистрировано в Минске, где нет безальтернативных округов. При этом во Фрунзенском районе в Каменногорском округе зарегистрировано 12 инициативных групп. Конкурс в областные советы ниже: в 14 округах инициативные группы не регистрировались, в том числе 12 — в округах по выборам депутатов Брестского облсовета, по одному — Минского и Гомельского.

Ермошина отметила, что 31 декабря истекает срок подачи документов на включение представителей в состав участковых избирательных комиссий.

При этом она подчеркнула, что выборы проходят под «интенсивным наблюдением» со стороны местных наблюдателей (их уже зарегистрировано более полутора тысяч).

Наибольшую активность, отметила глава ЦИК, проявляют общественные объединения. Самое активное — Белорусский республиканский союз молодежи, который выдвинул в состав территориальных и окружных комиссий около 480 наблюдателей.

«Все в избирательной кампании осуществляется в соответствии с законом, свободно и демократично. Конкурс есть, избирателям будет из кого выбирать», — заявила Ермошина.