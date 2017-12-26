Лукашенко о выборах президента РФ: россияне правильно решат свои проблемы

По словам Александра Лукашенко, россияне сделают правильный выбор на предстоящих выборах президента страны. Об этом он заявил на неформальной встрече лидеров стран СНГ, которая прошла сегодня в Ново-Огарево.

Лукашенко отметил, что сегодняшняя встреча носит традиционный характер. Тем не менее, заметил он, есть сегодня и некий политический оттенок, который связан с предстоящими в выборами президента РФ.

«Естественно, что это, как и в наших государствах, всегда обострение политической борьбы, что, наверное, естественно», — приводит РИА «Новости» слова главы белорусского государства.

Лукашенко подчеркнул, что лидеры стран СНГ уверены, что эта политическая борьба не будет острой и драматичной, «как когда-то было в российской истории, и это большая заслуга президента России».

«Мы не будем говорить о перспективах, прекрасно понимая их. Российский народ, думаю, правильно решит эти проблемы», — сказал Лукашенко.