Лукашенко о допинге: не пойман — не вор

Главы стран СНГ считают неприемлемым отношение к российским спортсменам в свете решения об участии на зимней Олимпиаде в Южной Корее, заявил Александр Лукашенко по итогам неформального саммита Содружества, который прошел 26 декабря в подмосковном Ново-Огареве.

«Мы, Владимир Владимирович (Путин, президент РФ. — БелаПАН.), переживаем многие проблемы, которые переживаете вы. Допустим, проблема, на которую очень болезненно и остро отреагировало общество РФ, — вопрос Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее. Вы знаете нашу позицию, с нами солидарны главы государств, присутствующие здесь. Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к РФ», — приводит слова Лукашенко ТАСС.

«Мы абсолютно вас поддерживаем в том, что подобные вещи недопустимы в плане допинга, но применять меры нужно к тем, кто этим занимается. А если за руку не поймали, не пойман — не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции», — заявил белорусский руководитель.

Из-за употребления допинга на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) представители России смогут выступить только под нейтральным флагом.