Соглашение о создании единого визового пространства Беларуси и России до конца года все-таки не подпишут

Соглашение о создании Беларусью и Россией единого визового пространства вопреки многочисленным официальным заявлениям не будет подписано до конца нынешнего года. Это следует из интервью статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина газете «КоммерсантЪ».

«Мы активно работаем над этим документом. У нас есть общее понимание важности создания единого визового пространства, но есть некоторые технические сложности. В ближайшее время будут контакты экспертов по этой теме, и я надеюсь, что мы в самом начале года эту проблему решим», — сказал дипломат.

По его словам, задача № 1 — подписать документ до чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, пишет БелаПАН.

«Рассчитываю, что решим даже не к чемпионату, а к весне. Готовность двух сторон есть, идет притирка деталей. Не буду вдаваться в подробности переговоров. Скажу лишь, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы как можно скорее создать международно-правовую основу для решения визового блока и отрегулировать порядок транзита иностранцев из России в Беларусь и наоборот», — заявил Карасин.

«В апреле, — отметил он, — был урегулирован порядок пересечения иностранцами участка государственной границы между Россией и Беларусью воздушным транспортом. Соответствующие рейсы были переведены в международные терминалы. Система отлажена, нареканий она не вызывает».

18 декабря на пресс-конференции в Минске начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун сообщил, что проект соглашения о взаимном признании виз Беларуси и России практически готов и согласован. По его словам, стороны уже довольно долго ведут переговоры о взаимном признании виз и иных документов, которые будут давать право въезжать и пребывать на территории обоих государств. «Проведено уже четыре раунда переговоров, до конца года планируется пятый, будем надеяться — итоговый раунд, — сказал Бегун. — Недавно технические консультации специалистов по соглашению проходили в Российской Федерации, где проект соглашения был практически согласован, он находится в высокой степени готовности». «Будем надеяться, что пятый раунд переговоров скоро состоится, причем на территории Беларуси, и до конца этого года соглашение будет подписано», — заявил руководитель департамента.

О создании единого визового пространства Союзного государства Россия заговорила в 2008 году, когда начала военный конфликт с Грузией. Москва опасалась, что граждане Грузии, с которой у Беларуси безвизовый режим, смогут беспрепятственно попасть в Россию через белорусскую территорию. Тогда тема не получила развития, а вновь вопрос стал актуальным в 2014 году, когда из-за конфликта на Донбассе резко обострились отношения между Москвой и Киевом, а Россия в ответ на санкции Евросоюза запретила ввоз на свою территорию европейской продукции. В начале 2016 года Россия ограничила въезд граждан третьих стран на свою территорию через Беларусь, а в декабре 2016 года глава ФСБ России подписал приказы об установлении пограничных зон на граничащей с Беларусью территории России. Решение начало действовать 7 февраля 2017 года.