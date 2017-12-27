С сегодняшнего дня увеличивается время стоянки последнего поезда минского метро на пересадочной станции

Время стоянки последних поездов на пересадочном узле минского метро «Октябрьская» — «Купаловская» увеличивается с 27 декабря.

Такое решение принято по результатам мониторинга графика движения электричек и ночного пассажиропотока. У пассажиров для пересадки с одной линии на другую будет в распоряжении 3 минуты, отмечает Минский метрополитен.

Соответственно изменится и график движения последних поездов по остальным станциям.