С сегодняшнего дня увеличивается время стоянки последнего поезда минского метро на пересадочной станции

/ Общество
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Время стоянки последних поездов на пересадочном узле минского метро «Октябрьская» — «Купаловская» увеличивается с 27 декабря.

Такое решение принято по результатам мониторинга графика движения электричек и ночного пассажиропотока. У пассажиров для пересадки с одной линии на другую будет в распоряжении 3 минуты, отмечает Минский метрополитен.

Соответственно изменится и график движения последних поездов по остальным станциям.

 


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Тэги: минское метро Город: Минск

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