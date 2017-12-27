На 60 копеек. Средняя зарплата в Минске выросла в ноябре

В Минске начисленная средняя зарплата в ноябре 2017 года составила 1.151,9 рубля, что на 0,6 рубля больше, чем в октябре, свидетельствуют данные официальной статистики.

В октябре рост зарплаты составил 14,2 рубля после падения в течение трех месяцев.

При этом реальная зарплата (с учетом роста цен) в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года выросла на 7,8%, сообщает главное статистическое управление столицы, пишет БелаПАН.

Самую высокую зарплату в Минске по-прежнему получают IT-специалисты. В ноябре 2017 года средняя зарплата работников, деятельность которых связана с информационными технологиями, составила 3.756,5 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники: воздушного транспорта — 2.245,8 рубля; химической промышленности — 1.731; телекоммуникационной сферы — 1.590,5; работники финансового и страхового сектора — 1.572,3; оптовики — 1.404; занятые в нефтепереработке — 1.400; архитекторы, бухгалтеры и юристы — 1.399,5; ученые — 1.277,7; специалисты по ремонту машин и оборудования — 1.238; фармацевтической промышленности — 1.117,6; работники энергетической сферы — 1.077 рубля.

Самая низкая зарплата в столице у социальных работников (550,6 рубля) и работников библиотек, архивов, музеев (575,9 рубля).