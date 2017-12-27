В Гродно на концерт хора не пришел ни один человек. Артисты под снегом и дождем все равно исполнили часовую программу полностью

Грустную и даже душераздирающую картину можно было наблюдать днем 23 декабря на площади Ленина в Гродно. На предновогодний концерт Народного хора Гродненского музыкального колледжа не пришел ни один человек. Несмотря на это артисты под мокрым снегом и дождем исполнили свою часовую программу полностью и покинули площадь лишь после финального поклона.

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По словам представителя администрации учебного учреждения, такая печальная ситуация с выступлением сложилась из-за сочетания нескольких факторов: плохая погода, неудачное время проведения концерта и смена концертной площадки в последний момент, пишет TUT.by.

Предполагалось, что хор выступит на Советской площади, но артистов отправили на площадь Ленина, где нет ни специальной сцены, ни навесов, которые могли спасти артистов от дождя (на Советской площади есть хотя бы импровизированная сцена на крыльце Дворца текстильщиков). Да и время было не очень удачным — 15:00. Как говорят в администрации колледжа, изначально выступление хора было назначено на 18:15.

«Дети, конечно, расстроились. Студенты, а они составляют основу хора, которые выступали, разъехались бы лучше по домам. А так всю пятницу репетировали, готовились к концерту, а получилось, что выступали сами для себя», — сказали в администрации колледжа.

Отменить концерт самостоятельно артисты не могли, потому что были обязаны выступить по списку, утвержденному в горисполкоме. В ведомстве говорят, что разнарядки проводить именно большой концерт не было и объясняют, что учебные заведения Гродно попросили поучаствовать в новогодних представлениях возле двух главных городских елок с праздничными программами и выделили для этого время — с 18 до 20 часов. Каждый колледж составлял программу по своему усмотрению.

В отделе идеологической работы Гродненского горисполкома уточнили, что речь шла о фоновой музыке и аниматорах, которые могли бы развлекать людей, пришедших к елкам.

«Что касается выступления музыкального колледжа, то они, видимо, решили, что будет петь хор. Подготовили свою программу. Но так получилось, что зрителей не было, шел дождь, и никто из ответственных лиц не додумался просто сократить или отменить выступление», — сказал начальник отдела Андрей Ярошевич.

Следующий концерт Народного хора состоится в Гродно 5 января. Правда, точное время и место пока неизвестны. Предположительно, артистов можно будет встретить на Советской площади с 18:00. Они надеются, что на этот раз их концерт люди не пропустят.