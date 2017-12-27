На 28 декабря синоптики прогнозируют порывистый ветер и до 9 градусов

На 28 декабря синоптики прогнозируют в Беларуси порывистый ветер и до 9 градусов тепла.

В четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Местами ожидается слабый туман, ночью и утром на отдельных участках дорог — гололедица.

Ветер прогнозируется юго-восточный 6-11 м/с, порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем — от плюс 1 по северо-востоку до плюс 9 градусов по юго-западу страны, сообщает Белгидромет.