Новым главой миссии МВФ в Беларуси стал француз Жак Миньян

/ Экономика
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В представительстве Международного валютного фонда в Минске сообщили, что миссию фонда по Беларуси возглавил заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ француз Жак Миньян.

Прежде, с июля 2015 года, миссию МВФ в Беларуси возглавлял американец Питер Долман, пишет БелаПАН

Жак Миньян был в составе миссии МВФ, которая работала в Беларуси в ноябре нынешнего года. 

Несмотря на приостановку переговоров по кредитной программе, между персоналом Международного валютного фонда и белорусскими властями сохраняется диалог. Дискуссии продолжаются, но при этом стороны по-разному смотрят на скорость необходимых реформ.

 


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Тэги: миссия МВФ Персона: Жак Миньян Питер Долман

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