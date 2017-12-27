Умер актер из «Звездных войн» Элфи Кертис

Американский актер Элфи Кертис, снявшийся в космической саге «Звездные войны», ушел из жизни на 88-м году жизни.

Он сыграл эпизодическую роль доктора Корнелиуса в четвертой части популярного во всем мире фильма.

Коллеги отмечают, что в жизни Кертис был милым и добрым, настоящим джентльменом.

Также кинозритель помнит его по картинам «Человек-слон» и мини-сериалу «Утраченные империи».

В настоящее время не сообщается, что стало причиной смерти актера.