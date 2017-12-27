В Витебске скорая попала в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи произошло 27 декабря в Витебске.

В дежурной части витебской ГАИ корреспонденту Naviny.by сообщили, что столкнулись легковой автомобиль «Шкода» и микроавтобус скорой помощи.

Как сообщает БЕЛТА, авария произошла около семи часов вечера на перекрестке проспекта Строителей и улицы Чкалова. «Шкодой» управляла женщина 1989 года рождения, в машине также находился ребенок 2013 года рождения, он ехал на заднем сиденье в детском кресле и не пострадал.

Все участники ДТП были доставлены в больницу для оценки их физического состояния.