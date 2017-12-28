Смертельное ДТП под Гомелем: Volkswagen врезался в опору путепровода
Просмотров: 329 Комментариев: 0
27 декабря около 20 часов недалеко от деревни Сосновка произошло смертельное ДТП. Спасателям районного подразделения МЧС поступило сообщение о том, что на трассе М10 в автомобиле зажат человек.
По предварительной информации, водитель VW Passat не справился с управлением и врезался в опору путепровода, в результате чего оказался заблокирован в салоне авто. При помощи специального оборудования пострадавшего деблокировали.
С травмами различной степени тяжести мужчина был доставлен в больницу, где позже умер.
Фото МЧС
Обсудим?