Смертельное ДТП под Гомелем: Volkswagen врезался в опору путепровода

27 декабря около 20 часов недалеко от деревни Сосновка произошло смертельное ДТП. Спасателям районного подразделения МЧС поступило сообщение о том, что на трассе М10 в автомобиле зажат человек.

По предварительной информации, водитель VW Passat не справился с управлением и врезался в опору путепровода, в результате чего оказался заблокирован в салоне авто. При помощи специального оборудования пострадавшего деблокировали.

С травмами различной степени тяжести мужчина был доставлен в больницу, где позже умер.

Фото МЧС