Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели инженера в минском аэропорту

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Октябрьский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели в национальном аэропорту Минск 33-летнего инженера по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации авиатехники, сообщила БелаПАН официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Несчастный случай произошел утром 22 декабря. Инженер умер после прибытия медиков.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится опрос очевидцев.

По информации из интернета, мужчина упал с крыла транспортного самолета, когда чистил его ото льда.


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Тэги: аэропорт Минск Следственный комитет Персона: Юлия Гончарова

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