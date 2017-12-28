Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели инженера в минском аэропорту

Октябрьский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели в национальном аэропорту Минск 33-летнего инженера по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации авиатехники, сообщила БелаПАН официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Несчастный случай произошел утром 22 декабря. Инженер умер после прибытия медиков.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится опрос очевидцев.

По информации из интернета, мужчина упал с крыла транспортного самолета, когда чистил его ото льда.