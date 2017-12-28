Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели инженера в минском аэропорту
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Октябрьский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели в национальном аэропорту Минск 33-летнего инженера по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации авиатехники, сообщила БелаПАН официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Несчастный случай произошел утром 22 декабря. Инженер умер после прибытия медиков.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится опрос очевидцев.
По информации из интернета, мужчина упал с крыла транспортного самолета, когда чистил его ото льда.
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