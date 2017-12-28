Житель Ляховичей обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней дочери

Прокуратура Брестской области 28 декабря направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ляховичей.

25 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире, где живет со своей семьей, избил и изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. В это время его супруга вместе с младшими детьми была в гостях у родственников в другом городе, сообщила БелаПАН заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области Марина Петручик.

Действия мужчины следствие квалифицировало по ч. 2 ст. 166 (изнасилование заведомо несовершеннолетней) и ч. 2 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетней) УК. Эти статьи предусматривают максимальное наказание — 13 лет лишения свободы.

Фигурант уголовного дела — работник одной из организаций региона. Ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности и общественной безопасности. Судимости погашены.