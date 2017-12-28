Беларусь и Китай создадут торговый дом для продвижения белорусского продовольствия на китайский рынок. Соответствующее соглашение о намерениях между ЗАО «Мясо-молочная компания» и китайской компанией DRex Food Group Co., Ltd подписано 28 декабря в Минске. Об этом рассказал БелаПАН начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

«Белорусско-китайский торговый дом зарегистрируют в свободной экономической зоне Шанхая. Его цель — продвижение белорусского продовольствия в широком ассортименте на китайском рынке. Это и молоко, и мясо, и другая пищевая продукция. Кроме того, планируется в перспективе через этот торговый дом поставлять и промышленную продукцию», — отметил Богданов.

По его словам, также сегодня в Минске с данной компанией подписан контракт о поставке в Китай 2 тыс. тонн мяса птицы в год.

По мнению Богданова, в 2017 году торгово-экономические отношения Беларуси с Китаем в сфере сельского хозяйства и продовольствия «складывались весьма успешно».

По итогам 10 месяцев, сообщил он, предприятия Минсельхозпрода поставили в Китай продукции на 7,8 млн долларов. «Основным драйвером явилась молочная продукция. Мы увеличили ее поставки на китайский рынок в 10 раз, и ее объем превысил 5 млн долларов США. Это было и сухое, и ультрапастеризованное молоко с длительным сроком реализации. Были поставлены пробные партии масла и сыра», — сказал чиновник. Сертификаты на поставку молочной продукции на китайский рынок имеют 37 белорусских предприятий.

Кроме того, в уходящем году был открыт китайский рынок для поставок говядины. «В декабре сертификаты получили два предприятия — «Велес-Мит» и Могилевский мясокомбинат, и они планируют до Нового года первую партию отгрузить. Партии уже готовятся, за эти четыре дня до Нового года они постараются успеть. Необходимо было согласовать форму ветеринарного сертификата. Если не успеют отправить до конца декабря, то первая партия пойдет в январе. Но мы стараемся максимально быстро все сделать», — сообщил представитель Минсельхозпрода.