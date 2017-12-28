В ДТП в Бешенковичском районе два человека погибли и два пострадали

Бешенковичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту ДТП по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Установлено, что 27 декабря около 18 часов 20 минут на 230-м километре автодороги М-3 «Минск-Витебск» возле дер. Задорожье Бешенковичского района произошло столкновение двигавшихся во встречном направлении автомобилей Volkswagen Passat и Renault Laguna.

Автомобилем Volkswagen Passat управлял 70-летний житель Бешенковичского района. В салоне в качестве пассажира находилась его 68-летняя супруга. Автомобиль Renault Laguna под управлением 37-летнего мужчины двигался в направлении Витебска. В салоне в качестве пассажира ехала 41-летняя супруга водителя (жительница Витебска).

В результате ДТП водители автомобилей от полученных телесных повреждений скончались. Обе женщины госпитализированы в реанимацию, сообщает Следственный комитет.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами аварии или располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происшествия, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044 (круглосуточно).

Фото Следственного комитета