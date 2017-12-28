На таможне в «Козловичах» изъяты незадекларированные микросхемы для майнинга

Незадекларированные устройства для майнинга криптовалют изъяты сотрудниками Брестской таможни в республиканском пункте таможенного оформления «Козловичи».

При осмотре следовавшего из Германии грузового автомобиля «Мерседес» с сантехникой в технологической нише полуприцепа были выявлены «нехарактерные вложения».

При последующем досмотре были обнаружено три микросхемы типа ASIC, который обычно используются для майнинга криптовалют.

ASIC (application-specific integrated circuit) — это интегральная схема специального назначения, которая применяется в конкретном устройстве и выполняет строго ограниченные функции, благодаря чему их выполнение происходит быстрее и дешевле.

В тот же день еще три аналогичных ASIC-устройства было обнаружено в автомобиле DAF, возвращавшемся из Польши в Беларусь без груза.

В обоих случаях общая стоимость микросхем составила по 12 тысяч рублей. Микросхемы изъяты таможней до решения суда, сообщает БелаПАН.