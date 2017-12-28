Более 7,7 тысячи человек уже выдвинуты кандидатами в депутаты

По состоянию на 27 декабря кандидатами в депутаты местных советов выдвинуто 7727 человек, сообщает Центризбирком.

Всего в окружные избирательные комиссии поступило 7984 комплекта документов по выдвижению кандидатов в депутаты. Одним субъектом выдвинуто 7472 человека, в том числе гражданами путем сбора — 5344 человека, трудовыми коллективами — 2003, политическими партиями — 125. Двумя субъектами выдвигались 253 человека, тремя субъектами — два.

Среди выдвинутых претендентов 4054 человека являются действующими депутатами местных советов, 4071 — женщины, 337 — граждане в возрасте до 30 лет, 204 — пенсионеры, 44 — неработающие, шесть — граждане России.

Выборы депутатов местных советов будут проходить по 18 111 избирательным округам.

Выдвижение кандидатов в депутаты будет проходить по 8 января включительно, их регистрация — с 9 по 18 января включительно, напоминает БелаПАН.