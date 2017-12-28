Виктор Лукашенко с женой и детьми привез новогодние подарки в детский дом в Кличеве

Помощник президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко с супругой и детьми в рамках акции «Наши дети» посетил детский дом семейного типа Риты и Сергея Кундиковых в Кличеве.

Многодетная семья воспитывает 11 приемных ребятишек, шесть из них сейчас на отдыхе в Италии. Четверо родных детей уже выросли и создали собственные семьи. Причем 35-летний Захар пошел по стопам матери и вместе с женой Юлией сам стал родителем-воспитателем. В его детском доме семейного типа воспитываются семеро детей. Супруги также ждут собственного ребенка.

Сегодня две многодетные семьи собрались вместе за праздничным столом, сообщает БЕЛТА.

В качестве подарков Виктор Лукашенко и его семья привезли детям игрушки, сувениры и сладости, причем постарались учесть пожелание каждого из детей. Только мечту 14-летнего Саши, который попросил африканского страуса, пообещали исполнить чуть позже — когда родители подготовят для этой экзотической птицы специальный вольер.

«Мы любим встречать гостей, тем более если они приезжают со своими маленькими чадами. Всегда к этому ответственно готовимся. А сегодня у нас особый новогодний стол. В его приготовлении принимала участие вся семья: пироги, пряники, кексы, печенье и другие вкусности с праздничной тематикой на любой вкус делали собственными руками», — рассказала Рита Кундикова.

Дочь Виктора Лукашенко Виктория отметила, что в ее семье также существует традиция на Новый год и Рождество собираться всем вместе и приглашать к себе как можно больше родных и близких людей.

Фото Олега Фойницкого / БЕЛТА