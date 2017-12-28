В баре на Зыбицкой изъяли незаконный алкоголь

Один из столичных баров на Зыбицкой понесет потери — сотрудники ОБЭП и налоговой инспекции выявили здесь сигареты, кофе и алкоголь, не маркированные в установленном порядке акцизными марками.

Как сообщили в милиции, в ходе проверки было изъято 2 кг кофе, общей стоимостью 666 рублей, 24 бутылки рома на сумму 720 рублей, 164 бутылки других алкогольных напитков стоимостью порядка 700 рублей, 894 грамма табачных изделий, стоимость которых превышает тысячу рублей. Также было изъято порядка 4 тысяч рублей выручки, полученной от реализации табачных изделий.

Более того, был изъят доход (более тысячи рублей) от предпринимательской деятельности, которая велась с нарушением правил и условий, предусмотренных специальным разрешением.

В отношении ООО, являющегося владельцем бара, составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность, за нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками, а также за нарушение порядка оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий и за нарушение правил торговли и оказания услуг населению. Общая сумма штрафа может составить более 20 тысяч рублей. Точную сумму определит суд.