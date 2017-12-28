В Польше БМВ с белорусскими номерами попал в жуткое ДТП

Авария произошла накануне примерно в восемь часов вечера на DK19 вблизи города Сокулка (Подляское воеводство). По непонятным пока причинам авто занесло в кювет, где он врезался в дерево и перевернулся.

В полиции сообщили, что в БМВ находилось четыре человека. В результате ДТП умер мужчина лет сорока, который сидел на заднем сиденье. Остальные госпитализированы (они получили серьезные травмы — у них сломаны конечности, переломы в области таза и переломы позвонков).

По предварительным данным, авто ехал со скоростью более 100 км/ч.