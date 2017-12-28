Глава Следственного комитета Иван Носкевич займется гандболом

На состоявшемся в среду, 27 декабря, заседании Исполкома Белорусской федерации гандбола было принято решение о создании Попечительского совета БФГ.

В его состав вошли семь человек:

Иван Носкевич — глава Следственного комитета (председатель);

Владимир Коноплев — председатель БФГ;

Александр Литвин — глава Совета директоров компании «Евроторг»;

Владимир Майоров — член Совета директоров, генеральный директор ОАО «ГазпромТрансгаз Беларусь»;

Адам Полюхович — генеральный директор группы компаний «Дайнова»;

Игорь Чернявский — глава Наблюдательного совета «Туровского молочного комбината»;

Сергей Якубицкий — генеральный директор «Белгосстраха».