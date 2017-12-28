Глава Следственного комитета Иван Носкевич займется гандболом
На состоявшемся в среду, 27 декабря, заседании Исполкома Белорусской федерации гандбола было принято решение о создании Попечительского совета БФГ.
В его состав вошли семь человек:
Иван Носкевич — глава Следственного комитета (председатель);
Владимир Коноплев — председатель БФГ;
Александр Литвин — глава Совета директоров компании «Евроторг»;
Владимир Майоров — член Совета директоров, генеральный директор ОАО «ГазпромТрансгаз Беларусь»;
Адам Полюхович — генеральный директор группы компаний «Дайнова»;
Игорь Чернявский — глава Наблюдательного совета «Туровского молочного комбината»;
Сергей Якубицкий — генеральный директор «Белгосстраха».
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