СМИ: задержан Николай Патрончик, отстроивший малую родину Лукашенко

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Силовые структуры задержали директора круглянской ПМК № 266, одного из самых влиятельных строителей Беларуси Николая Патрончика.

СМИ: задержан Николай Патрончик, отстроивший малую родину Лукашенко


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Как сообщили источники TUT.BY, наручники на Патрончика надели в среду, 27 декабря. Отмечается, что его подозревают в хищении в особо крупном размере. Якобы решение о задержании принималось на уровне президента.

ПМК №266 является самым успешным предприятием в Круглом.

На предприятии сообщили, что Патрончика «не будет до Нового года». Причину отсутствия не пояснили.


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Тэги: задержание хищение Персона: Николай Патрончик Город: Круглое

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