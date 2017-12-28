СМИ: задержан Николай Патрончик, отстроивший малую родину Лукашенко

Силовые структуры задержали директора круглянской ПМК № 266, одного из самых влиятельных строителей Беларуси Николая Патрончика.

Как сообщили источники TUT.BY, наручники на Патрончика надели в среду, 27 декабря. Отмечается, что его подозревают в хищении в особо крупном размере. Якобы решение о задержании принималось на уровне президента.

ПМК №266 является самым успешным предприятием в Круглом.

На предприятии сообщили, что Патрончика «не будет до Нового года». Причину отсутствия не пояснили.