В Москве автобус снова влетел в людей: на этот раз на остановке

В Москве автобус влетел в остановку общественного транспорта.

Инцидент произошел 29 декабря на улице Сходненская возле дома номер 37. Обстоятельства происшествия уточняются.

ТАСС отмечает, что на месте ДТП находятся сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего, а также оцепляют территорию.

Изначально СМИ сообщили о двух погибших. Однако вскоре в столичном управлении ГИБДД и в МЧС заявили, что жертв нет.

Представители ведомств отметили, что пока есть данные только о трех пострадавших, которые обратились за медицинской помощью.

Напомним, это второе резонансное ДТП с участием автобуса в Москве за последние 5 дней. 25 декабря на Кутузовском проспекте возле станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. В той аварии 5 человек погибли, более 10 пострадали.