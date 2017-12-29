В Москве автобус снова влетел в людей: на этот раз на остановке
В Москве автобус влетел в остановку общественного транспорта.
Инцидент произошел 29 декабря на улице Сходненская возле дома номер 37. Обстоятельства происшествия уточняются.
ТАСС отмечает, что на месте ДТП находятся сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего, а также оцепляют территорию.
Изначально СМИ сообщили о двух погибших. Однако вскоре в столичном управлении ГИБДД и в МЧС заявили, что жертв нет.
Представители ведомств отметили, что пока есть данные только о трех пострадавших, которые обратились за медицинской помощью.
Напомним, это второе резонансное ДТП с участием автобуса в Москве за последние 5 дней. 25 декабря на Кутузовском проспекте возле станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. В той аварии 5 человек погибли, более 10 пострадали.
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