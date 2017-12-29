В отношении директора Круглянской ПМК-266 Николая Патрончика возбуждено уголовное дело

В Круглом (Могилевская область) задержан 66-летний директор государственного унитарного коммунального дочернего строительного предприятия «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266», заслуженный строитель Беларуси Николай Патрончик.

Информацию о задержании подтвердила днем 29 декабря официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. «УСК по Могилевской области принято к своему производству уголовное дело в отношении директора государственного предприятия «Круглянская ПМК № 266» о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Данное уголовное дело возбуждено прокуратурой Могилевской области. Согласно полученным материалам уголовного дела должностное лицо обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса). Следствие ходатайствовало перед прокурором о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оно удовлетворено», — говорится в сообщении.

«В ходе установления обстоятельств противоправных действий идет сбор необходимых материалов, составляющих основу доказательственной базы, в том числе, изымается документация. Кроме того, принимаются меры по возмещению причиненного предприятию ущерба», — заявила Гончарова.

«У него успешная, сильная организация, численность рабочих мест доходила до двух тысяч, — отметила в комментарии БелаПАН круглянская правозащитница и общественная активистка Зинаида Мелещенко. — Средства тратились у него, чтобы ПМК приумножало все — был построен и оздоровительный центр, и рестораны, и магазины, торговые центры, у него туристический центр хороший налажен. Он патриот своего района. В организацию он пришел работать еще мальчишкой и дорос до начальника».

По словам Мелещенко, в Круглом возмущены тем, что не посчитались ни со здоровьем Патрончика, ни с его заслугами перед страной. «В то время как страна летит неизвестно куда, ПМК работает, люди получают приличную зарплату. 40% перечислений в бюджет города дает эта ПМК», — отметила активистка. Вместе с тем, сказала она, есть в Круглом и те, кто злорадствуют, считая, что Патрончик «зажрался». «Некоторые считают, что его хотят просто «подоить», чтобы он поделился деньгами. Может, у него есть какой-то запас на старость», — предположила Мелещенко.

В настоящее время обязанности директора предприятия исполняет Сергей Куренков.

Предприятие Патрончика полностью отстроило родину Александра Лукашенко — деревню Александрия, в том числе его резиденцию «Александрия-2».

«Это такая самая простенькая резиденция, но нормальная. Мы качественно сделали. Правда, с него еще ящик коньяка. Он мне так и не поставил. И баня с него. Он мне обещал», — сказал Патрончик в январе 2017 года в интервью интернет-газете Naviny.by.