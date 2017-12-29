Лукашенко: нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси

«Нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси», — заявил Александр Лукашенко 29 декабря во время посещения реконструированного Минского городского клинического онкологического диспансера.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко сказал журналистам, что когда при обсуждении бюджета на следующий год рассматривался вопрос финансирования соответствующих расходов, то он попросил представить ему консолидированную информацию на этот счет. «Когда собрали воедино на пять страниц, и я это прочитал, действительно подумал, что мы тратим колоссальные деньги», — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что соответствующая тематика звучит в ходе предвыборной кампании Владимира Путина в России. Беларусь, отметил официальный лидер, по этим направлениям уже многого достигла. «Поэтому главное для вас — рожать. Остальное все за нами», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о рождаемости в Беларуси.

По его словам, он очень заинтересован в сохранении и закреплении положительных демографических тенденций. «Люди — это наша безопасность. Нам надо хотя бы 15 млн населения, чтобы не опустела Беларусь», — сказал Лукашенко.

Во время посещения диспансера ему доложили о состоянии онкологической помощи в стране, месте онкологической службы Минска и перспективах ее развития. Лукашенко ознакомился с организацией систем жизнеобеспечения в отделении ядерной медицины, современными методами диагностики и лечения пациентов с онкологической патологией, условиями их пребывания в диспансере.