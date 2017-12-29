Лукашенко распорядился повысить оклады работникам бюджетных научных организаций

Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 467 «Об оплате труда работников бюджетных научных организаций», сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, тарифные оклады работников бюджетных научных организаций повышаются до 300%. При этом решение о повышении оклада до 200% принимают руководители бюджетных научных организаций, свыше — органы госуправления, которым подчиняются данные организации, Администрация президента в отношении организаций, подчиненных главе государства, а также Национальная академия наук.

Указ устанавливает, что ежемесячно работникам бюджетных научных организаций выплачиваются надбавки за стаж работы: по специальности — по должностям научных работников; в бюджетных организациях — по иным категориям работников.

Действие правового акта не распространяется на госслужащих, работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание госорганов, а также сотрудников Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики, пишет БелаПАН.

По информации пресс-службы президента, указом также разграничены полномочия государственных органов, НАН в установлении отраслевых стимулирующих выплат, расширены права руководителей бюджетных научных организаций в регулировании уровня оплаты труда работников в зависимости от решаемых ими задач, сняты ограничения в размере 40% фонда заработной платы и экономии средств, предусмотренных на оплату труда, при направлении их на премирование и установление стимулирующих выплат работникам за счет бюджетных и внебюджетных средств.

«Указ разработан в целях совершенствования оплаты труда работников бюджетных научных организаций с учетом специфики их деятельности и направлен на создание условий для эффективного управления ресурсами в целях стимулирования труда ученых исходя из важности проводимых ими исследований, а также повышения статуса ученого и престижности научной деятельности», — отметили в пресс-службе.

Указ вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.

По данным Белстата, ученые входят в категорию наиболее высокооплачиваемых категорий работников. В частности, в ноябре номинальная начисленная среднемесячная зарплата ученых составила 1.222,2 рубля.