В Беларуси с 1 января вырастет минимальная зарплата

В Беларуси с 1 января 2018 года изменяется размер минимальной заработной платы — она повышается с 265 до 305 рублей, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Повышение минимальной зарплаты утверждено постановлением правительства от 28 декабря № 1022, пишет БелаПАН.

В министерстве напомнили, что наниматель обязан применять минимальную заработную плату (месячную и часовую) в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.

При этом минимальная заработная плата (месячная и часовая) применяется с учетом отработанного рабочего времени.

Коллективным договором при этом может быть установлен иной размер месячной минимальной зарплаты, но не ниже размера, установленного правительством.

Размер средней зарплаты с начала 2017 года составлял 265 рублей и в течение года не индексировался в связи с низким уровнем инфляции.