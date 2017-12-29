В Беларуси с 1 января вырастет минимальная зарплата

/ Экономика
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В Беларуси с 1 января 2018 года изменяется размер минимальной заработной платы — она повышается с 265 до 305 рублей, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

В Беларуси с 1 января вырастет минимальная зарплата

Повышение минимальной зарплаты утверждено постановлением правительства от 28 декабря № 1022, пишет БелаПАН.

В министерстве напомнили, что наниматель обязан применять минимальную заработную плату (месячную и часовую) в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.

Рост среднегодовой зарплаты в 2018 году не предусматривает выхода на 1000 рублей

При этом минимальная заработная плата (месячная и часовая) применяется с учетом отработанного рабочего времени.

Коллективным договором при этом может быть установлен иной размер месячной минимальной зарплаты, но не ниже размера, установленного правительством.

Размер средней зарплаты с начала 2017 года составлял 265 рублей и в течение года не индексировался в связи с низким уровнем инфляции.


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Тэги: МЗП зарплаты

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  • эт да)ток минималку подымут чинуши?)Что то не верится)Вы так не умеете,рубль дали три отобрали)Ещё цены не забыть накрутить,срочно!!!Убогие!