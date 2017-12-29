В Могилеве жители проспекта Димитрова протестуют против строительства торгового объекта

В Могилеве жители домов № 64, 64А, 66 по проспекту Димитрова собрали 259 подписей против строительства в их дворе нового торгового объекта ООО «Санта ритейл».

Напомним, что сбор подписей против уплотнения застройки путем строительства нового магазина начался в середине декабря, пишет БелаПАН. Жители считают, что в том месте должна быть обустроена детская площадка и сделана парковка для автомобилей, особенно для тех водителей, которые привозят своих детей в близлежащие учебные заведения, в частности в СШ № 39.

В свою очередь Могилевский горисполком на своем официальном сайте сообщил о проведении с 17 декабря 2017 года по 10 января 2018 года общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции объекта «Строительство торгового объекта, расположенного в квартале многоэтажной жилой застройки в районе жилых домов № 64, 64А, 66 по проспекту Димитрова в Могилеве, с благоустройством прилегающей территории».

Как сообщила БелаПАН общественная активистка Светлана Сюркина, сбор подписей закончен. 29 декабря она ходила в Могилевский горисполком, чтобы отдать их и соответствующее обращение с требованием о проведении общественных слушаний в рамках общественного обсуждения.

«Как представители общественности, собравшие 259 подписей против строительства магазина «Санта ритейл» во дворе домов № 64, 64А и 66 по проспекту Димитрова, просим вас провести общественные слушания в актовом зале средней школы № 39 о целесообразности строительства данного объекта во дворе наших домов. О дате, месте и времени проведения общественных слушаний просим сообщить заранее письменно», — говорится в обращении к властям.

По словам Сюркиной, многие из подписантов все-таки не верят в то, что удастся не допустить строительство магазина, хотя их и без того достаточно в микрорайоне. Стоит отметить, что в микрорайоне 13 больших магазинов, не считая маленьких.