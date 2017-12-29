Директора двух бобруйских фирм выпустили валютных облигаций на 1 млн долларов

Бобруйским межрайонным отделом управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности двух обществ с ограниченной ответственностью Бобруйска выявлены факты незаконного выпуска ценных бумаг.

Как сообщает пресс-центр КГК, было установлено, что в ноябре 2015 года руководители этих двух обществ (один — 36 лет, другой — 33 лет) внесли недостоверные сведения в расчеты стоимости основных средств ООО и предоставили их в департамент по ценным бумагам Министерства финансов с целью регистрации и выпуска ценных бумаг двух ООО, пишет БелаПАН.

Всего было выпущено 100 тыс. облигаций стоимостью по 10 долларов каждая. Они были реализованы населению под привлекательную ставку в 15% годовых: доверчивые люди приобретали облигации, надеясь получить высокую прибыль от вложенных валютных средств.

По данным КГК, на удочку попались несколько десятков человек, большинство из них — минчане. Один мужчина даже продал квартиру и приобрел облигации на 30 тыс. долларов.

«Однако владельцы облигаций так и не дождались выплаты обещанных процентов — деньги от продажи этих «ценных» бумаг руководители ООО использовали на собственные нужды. Причем они уже планировали выпустить вторую партию облигаций якобы для того, чтобы погасить просроченную задолженность, накопившуюся по выплате процентов по первому выпуску ценных бумаг», — отмечается в сообщении.

По результатам проверки в отношении директоров возбуждено дело по ст. 226 Уголовного кодекса (незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг). «Подозреваемые свою вину полностью признали и выразили готовность оказывать содействие следствию», — сообщает пресс-центр КГК.