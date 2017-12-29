Нацбанк рассказал о новых монетах, которые выпустит в 2018 году

Постановлением правления Национального банка утвержден перечень памятных монет, являющихся законным платежным средством Беларуси, планируемых к выпуску в обращение в 2018 году.

Как сообщает управление информации Нацбанка, в связи со 100-летними годовщинами со дня образования Вооруженных Сил, внутренних войск, пограничной службы и финансовой системы Республики Беларусь планируется выпустить в обращение памятные монеты, посвященные этим знаменательным датам, пишет БелаПАН.

Стало уже традицией выпускать памятные монеты, посвященные птице года, которую определяет общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны». В 2018 году такой птицей выбран черноголовый щегол. Памятная монета «Чорнагаловы шчыгел» станет 12-й в рамках серии памятных монет «Птушка года».

Согласно китайскому календарю, 2019 год — год Свиньи. В продолжение серии «Кітайскі каляндар» в 2018 году будет выпущена памятная монета «Год Свінні».

Большой популярностью пользуется серия памятных монет «Помнікі архітэктуры Беларусі». В рамках данной серии планируется выпуск памятных монет «Сафійскі сабор у Полацку», посвященных памятнику архитектуры XI—XVIII веков.

В 2018 году будет продолжен выпуск памятных монет «Свет вачыма дзяцей».

Монеты спортивной тематики традиционно популярны в Беларуси и за рубежом. С 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан (Республика Корея) пройдут XXIII зимние Олимпийские игры. К этому событию Национальный банк выпустит памятные монеты «Алімпійскія гульні 2018 года».

В 2018 году Нацбанк продолжит выпуск памятных монет серии «Заказнікі Беларусі», выпустив памятные монеты «Заказнік «Котра».

Для отображения на памятных монетах тематики национального зодчества как одной из самых важных частей материального и духовного наследия Национальный банк открывает серию памятных монет «Архітэктурная спадчына Беларусі» с изображениями на памятных монетах памятников архитектуры.